Sanremo 2020: anche la seconda puntata fa record!

Ascolti record anche per la seconda serata di Sanremo 2020, con 9 milioni 693 mila ascoltatori, con uno share del 53.3 per cento. Tanto per fare un paragone, un anno fa la seconda puntata del Festival di Baglioni aveva raccolto una media di 9 milioni 144mila spettatori e del 47.3 per cento. Lo share più alto degli ultimi 25 anni.

La serata di ieri si è aperta con l’attesissimo show di Fiorello che è entrato dalla scala vestito da Maria De Filippi. Ma non si è fermato qui: ha ballato, cantato, giocato a tennis e ha fatto pure il quinto dei Ricchi e Poveri.

Che dire di Amadeus? Sicuramente più rilassato rispetto alla prima serata, probabilmente è fisiologico, ma non escludiamo anche il fatto che gli ascolti record della prima puntata lo abbiano tranquillizzato.

Graditissimo Tiziano Ferro, sia nel duetto con Massimo Ranieri, sia nel medley dei suoi pezzi.

Momento importante quello della reunion dei Ricchi e Poveri, tornati eccezionalmente nell’originaria formazione a quattro.

Grande successo insomma per questa seconda puntata del Festival.