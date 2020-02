Classifica della seconda puntata del Festival di Sanremo 2020

Ecco la classifica della seconda serata del Festival di Sanremo:

1. Francesco Gabbani – Viceversa

2. Le Vibrazioni – Dov’è

3. Piero Pelù – Gigante

4. Pinguini tattici nucleari – Ringo Starr

5. Elodie – Andromeda

6. Diodato – Fai rumore

7. Irene Grandi – Finalmente io

8. Tosca – Ho amato tutto

9. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

10. Levante – Tikibombom

11. Marco Masini – Il confronto

12. Alberto Urso – Il sole ad est

13. Giordana Angi – Come mia madre

14. Raphael Gualazzi – Carioca

15. Anastasio – Rosso di rabbia

16. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

17. Achille Lauro – Me ne frego

18. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

19. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

20. Riki – Lo sappiamo entrambi

21. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

22. Rancore – Eden

23. Bugo e Morgan – Sincero

24. Junior Cally – No grazie