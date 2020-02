Anche a Ragusa il centro PerFormat Salute

Anche a Ragusa nasce PerFormat: Si tratta di una società sorta a Pisa circa 20 anni fa, con tre obiettivi: formare medici e psicologi a fare bene la propria professione nell’ambito della Salute Mentale; fare consulenza per le organizzazioni come scuole e servizi sociali con l’obiettivo di creare una buona comunicazione, una buona capacità nelle organizzazioni ed aiutare gli altri; prendersi cura delle persone nell’ambito della psicologia e della psicoterapia nei servizi di aiuto, nelle famiglie, nei bambini e negli adulti.

Nel 2012 nasce il network chiamato PerFormat Salute. Ad oggi in Italia ci sono circa 30 sedi.

“Cosa facciamo al PerFormat Salute? Siamo un team di professionisti della salute: psicologi, psicoterapeuti e psichiatri – spiega la direttrice del marchio PerFormat, dottoressa Anna Emanuela Tangolo – che lavoriamo all’interno di una rete di Salute privata utilizzando un unico modello di lavoro, l’Analisi Transazionale, che ci aiuta a comunicare meglio e a lavorare in gruppo in modo più equilibrato.

Il modello ci permette di muoverci verso un’ecologia dei rapporti sociali mettendo ordine nella “testa” ed armonia all’interno dei gruppi in cui viviamo; siano essi gruppo famiglia, scuola e/o lavoro.

Il nostro punto di partenza, quello che ci unisce come professioniste ed il modo in cui vogliamo lavorare è racchiuso nella frase di Eric Berne “Salutare correttamente significa vedere l’altra persona, diventarne coscienti come fenomeno, esistere per lei ed essere pronti al suo esistere per noi”.

Spesso nella stanza di terapia si tocca con mano la solitudine che si genera quando non riusciamo a comunicare con le persone e in questo è importante creare uno spazio di rete che ci permette di lavorare in sinergia affinché si produca una crescita di un benessere collettivo.

Partendo dalla filosofia dell’Okness; Okness come modalità che ci permette di stare in connessione l’uno con l’altro. L’obiettivo di fare e creare Salute è proprio quello di uscire dalla dicotomia di sani o malati e promuovere le potenzialità che ciascuno di noi ha e possiede sin dalla nascita; ovvero rimettere ordine nei contesti che scegliamo di vivere”.

Le attività del centro sono:

Sostegno psicologico e psicoterapia individuale e di gruppo rivolta ad adulti, adolescenti e bambini.

Consulenza psichiatrica e psicodiagnostica

Sostegno alla genitorialità

Workshop, laboratori tematici ed eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.

I membri del centro PerFormat Salute Ragusa, che si trova in Viale Tenente Lena, 79, sono Silvia Galifi, psicologa e psicoterapeuta, Simona Gugliotta e Maria Ragusa, psicologhe.

Sito Internet: performatsalute.it/sedi/ragusa/