Il Ragusa Calcio ricevuto a palazzo di Città

I vertici del Ragusa calcio sono stati ricevuti a palazzo di Città. La società azzurra era rappresentata dal presidente Nicola D’Amico e dal direttore generale Francesca Grigorio. L’amministrazione comunale, invece, dal sindaco Peppe Cassì, dall’assessore allo Sport, Eugenia Spata. Hanno partecipato al cordiale e proficuo confronto il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, e il consigliere comunale Daniele Vitale. “Abbiamo messo in rilievo – sottolinea il diggì Grigorio – come qui in città sia necessario formare un fronte comune per fare comprendere l’importanza della presenza di una squadra di calcio. Oggi c’è ed è sana ma da qui a non molto potrebbe non esserci più. Il presidente ha chiarito che, di certo, da solo non potrà farcela. Con tutta la passione e l’ambizione che ha, non potrà sostenere il peso economico da solo. Ecco perché, attraverso l’autorevole palcoscenico rappresentato dal palazzo comunale, abbiamo rivolto un appello ai ragusani, agli appassionati di sport. Affinché, tutti assieme, unendo forze e competenze, si possa fare rinascere l’interesse che c’era sino a qualche anno fa attorno alla squadra di calcio che rappresenta la città. Il nostro obiettivo è quello di portare allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio più gente possibile, in special modo i giovani che oramai vivono lo sport solo sui social e scommettendo la domenica sul Fantacalcio. Ringraziamo il sindaco per la disponibilità all’ascolto mentre con l’assessore Spata ci siamo promesse di organizzare un evento per dare lustro e visibilità alle associazioni sportive di Ragusa. Il nostro impegno c’è tutto. Perché crediamo in questo progetto, in questa squadra e in questa piazza”.