Il fine vita….questioni aperte. Convegno al “Maggiore” di Modica

In occasione della 28.ma giornata mondiale del malato sul tema «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) la Diocesi di Noto, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa Organizza il Convegno di Studi “FINE VITA…QUESTIONI APERTE” L’incontro si terrà a Modica Venerdì 7 Febbraio 2020 alle ore 18.30 presso la Cappella dell’Ospedale Maggiore di Modica. Relatore del Convegno sarà il Prof. Salvino Leone, medico, specialista in Ostetricia e Ginecologia, docente di Bioetica e Presidente dell’Istituto Bioetica “S. Privitera” di Palermo e Direttore della rivista Bio-ethos. Il Convegno si svolgerà secondo il seguente programma: – Saluti del Dott. Pietro Bonomo, direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore di Modica – Relazione del Prof. Salvino Leone – Interventi a cura dei medici Vittorio Cataldo e Agata Busacca, dell’assistente sociale la Marilena Lao e del psicologo Michele Cappello e dell’infermiera Rosa Lorefice, tutti in servizio presso Unità Operativa “Hospice” P.O. “Maggiore” di Modica. Modera il dibattito: il Prof. Don Antonio Stefano Modica, direttore del Comitato scientifico di Bioetica della Diocesi di Noto. La partecipazione al Convegno, considerata l’attualità del tema, è aperta a tutti.