Marina di Ragusa, discusse problematiche scuola Quasimodo

Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono hanno effettuato stamane un sopralluogo presso l’Istituto “Quasimodo” di Marina di Ragusa nel corso del quale si è avuto un confronto con Consulta ed dirigente scolastico Leonardo Licata “Dal 2013 ad oggi presso l’istituto – dichiara il sindaco Cassì – si è registrato un aumento del 40% degli studenti e guardando le proiezioni dei dati relativamente ai

nuovi nati, la percentuale crescerà ancora. Una “criticità positiva”, che affronteremo nell’immediato e con accurata programmazione. Cominceremo, si è concordato con l’assessore al ramo Giovanni Iacono, aumentando gli spazi di proprietà comunale utilizzabili per la didattica in via Brin, unico immobile al momento disponibile. La soluzione di lungo periodo ha però bisogno di una progettualità organica, un piano di “dimensionamento scolastico” per mettere insieme le esigenze di scuole che crescono a ritmi mai visti prima. Siamo inoltre al lavoro anche sull’asilo nido per la frazione, dando seguito all’istanza della Consulta attraverso il dialogo già avviato con la Regione”.