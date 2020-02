Aerolinee Siciliane. Sede operativa all’Aeroporto di Comiso

Aerolinee Siciliane ha mandato questa mattina la richiesta all’ENAC per ottenere il Certificato Operatore Aereo (COA). Nella richiesta è stata indicata anche la sede operativa per il coordinamento voli, nella palazzina 20, un edificio che si trova proprio di fronte all’ingresso dell’Aeroporto Pio La Torre, dove si terranno anche i briefing con gli equipaggi.

La struttura scelta risponde alle esigenze operative e consente di rivitalizzare degli edifici troppo a lungo inutilizzati ma che sono destinati ad essere il cuore pulsante della storia futura dell’aviazione civile siciliana.

Aerolinee Siciliane ha ringraziato il sindaco Maria Grazia Schembari e il comune di Comiso per aver concesso una sede prestigiosa. La collaborazione tra la compagnia aerea dei siciliani e le amministrazioni che hanno il compito di gestire e sviluppare il nostro territorio parte su buone e concrete basi.