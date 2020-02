Felice e orgoglioso. Così il DG Calogero del Marina di Ragusa

“Siamo felici ed orgogliosi – dichiara il Direttore Generale del Marina di Ragusa calcio Nunzio Calogero – per il risultato maturato a Messina contro l’Acr, ma soprattutto per la prestazione che ha offerto il Marina di Ragusa in una gara su un campo molto difficile. Sapevamo di affrontare un avversario forte, in cerca di punti e con tanta fame di vittoria. I ragazzi sono stati epici per certi versi. Andare in uno stadio quale il ‘Franco Scoglio’ e dimostrare di giocarsi tre punti a viso aperto, denota una certa solidità mentale. E’ stata una gara tecnicamente equilibrata nel primo tempo con una serie di occasioni da parte nostra che potevano già sbloccare nel risultato. Nel secondo tempo abbiamo legittimato il nostro vantaggio con un palo colpito da Baldeh e altre tre occasioni nitide, con il nostro portiere impegnato una sola volta. Questa vittoria è frutto del momento che stiamo attraversando e delle prestazioni che la squadra ha messo in campo. Voglio ricordare che il Marina di Ragusa ha affrontato nelle ultime cinque gare, tre trasferte: Nola, Torre Annunziata e Messina, due in casa con Corigliano a Palermo racimolando in totale 8 punti. Credo si tratti di un ruolino importante per una squadra che ha il solo obiettivo della salvezza. Oltre agli otto punti abbiamo giocato alla pari contro squadre di alto livello. Ieri, nonostante l’assenza per infortunio di Mistretta, i ragazzi che sono entrati in campo hanno dato ciò che ci aspettavamo. Una gara giocata ad alti livelli e così è stato. Stiamo ricevendo ottime risposte da questi ragazzi. Siamo soddisfatti anche del lavoro fatto in sede di mercato invernale. Gli arrivi dei nuovi tasselli sono stati fondamentali per il proseguo del campionato. Continueremo ad affrontare le avversarie di turno con la stessa umiltà e determinazione di sempre. Il 2 febbraio 2020 rappresenta un’altra data storica per la nostra società. Il Marina di Ragusa ha violato il ‘Franco Scoglio’ che è uno degli stadi d’Italia più importanti.”