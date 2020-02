Nella seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi svoltasi a Caltagirone nel weekend, ben 45 sono stati gli schermitori modicani under14 che hanno preso parte alla kermesse calatina, utile anche ai fini della qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria. Ben due le medaglia d’oro per la società modicana, entrambe provenienti dal fioretto femminile. Ottavia Iacono nella categoria bambine, che è giunta al successo dopo aver vinto due assalti sul filo di lana per 7/6 allo scadere del tempo prima in semifinale contro Nisi di Niscemi e poi in finale contro la catanese Bua; Elvira Sigona nella categoria ragazze/allieve che dopo una semifinale combattuta contro la compagna di sala Alanis Inserra conclusasi 15/12 a suo favore, ha dominato in finale contro la siracusana Leggio per 15/3. Nella categoria bambine da segnalare anche l’ottimo bronzo conquistato da Nora Cataudella, seguita dal 5º posto di Carla Scarso. Buone notizie anche dalla categoria ragazzi/allievi di fioretto, con una medaglia d’argento per Emanuele Santoro seguito sul podio da Matteo Benedetto medaglia di bronzo, oltre a Leonardo Aprile e Mattia Pitino entrambi finalisti. Altra medaglia di bronzo quella conquistata da Edoardo Aprile nella categoria giovanissimi, con la presenza inoltre nella finale ad otto di Andrea Firera ed Emanuele Tringali. Buone notizie anche tra i maschietti fioretto, con Roberto Calandrino, Lorenzo Garaffa e Carlo Sasso che riescono a vincere l’ambita coppa raggiungendo i quarti di finale. Tra i primi otto finalisti delle rispettive categorie anche Virginia Scarso nella ragazze fioretto, Sofia Lucifora nelle giovanissime spada e Daniele Ragusa nei giovanissimi spada.

Sempre nel Palazzetto dello Sport di Caltagirone venerdì pomeriggio c’è stato un prologo alle competizioni agonistiche under14, con i trofei promozionali under10 sia con attrezzature in plastica per il gioco-scherma con la presenza di 6 piccoli schermitori modicani in erba , che con attrezzature elettriche per le categorie esordienti e prime lame con altri 8 rappresentanti della Contea, che si avviano così nella loro carriera sportiva nella disciplina che tanto ha dato e continua a dare alla provincia iblea.