Vittoria, rapinata in casa. Indagini

Rapinata in casa. Vittima una donna straniera residente a Vittoria. E’ stata la stessa vittima a chiamare la polizia. Sarebbero stati in due ad agire nella tarda mattinata. Sono entrati nella casa, in pieno centro, e sono riusciti a portare via denaro contante e gioielli. Sull’episodio criminoso sono in corso indagini. Non è chiaro come i 2 malviventi siano riusciti ad introdursi in casa della donna, di nazionalità straniera, che, in quel momento, era da sola. Da accertare infine se i malviventi abbiano anche tentato di aggredire la donna.