Spiaggia pulita con IAmbiente. Domani mattina a Marina di Modica

Un assaggio di primavera anticipata, l’amore per la natura e l’ambiente, l’entusiasmo giovanile di decine di studenti. Sono gli ingredienti principali della domenica che si vivrà a Marina di Modica il 2 febbraio grazie ai ragazzi di “Iambiente”, l’associazione ambientalista creata lo scorso ottobre e finalizzata alla salvaguardia e alla pulizia dell’ambiente dove viviamo. Domenica 2 dicembre l’appuntamento è fissato alle 8:30 in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. I volontari dell’associazione e qualsiasi cittadino che si volesse unire puliranno il litorale modicano da detriti, cicche di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuto portato dalla marea o abbandonato da qualche incivile. L’associazione presieduta dalle giovanissime Carla Agosta, Luna Viola e Monica Campailla che sono state già protagoniste di diverse iniziative in occasione di ChocoModica con una campagna mirata a sensibilizzare al risparmio della plastica o con la pulizia della zona di Treppiedi Sud. Molto attivi nell’ambiente scolastico, i soci di Iambiente ambiscono ad allargare sempre di più la partecipazione popolare visto che il territorio da perlustrare e soprattutto da preservare e piuttosto ampio. “Sarebbe una bella sorpresa vedere domani mattina tanti modicani che amano la loro terra venire all’incontro in Piazza Mediterraneo per darci una mano. Sarà una bella giornata di sole e di mare che ci ritemprerà mentre ripuliamo la nostra amata spiaggia”, così ha dichiarato il Consulente alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro, che in collaborazione con l’associazione Iambiente, è promotore della giornata di domani