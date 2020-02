Problemi di viabilità. I Sindaci di Comiso e Chiaramonte uniti

“ Davanti ad una folta platea ed in maniera assolutamente partecipata – spiega il Sindaco di Comiso Mariarita Schembari – si è tenuto ieri nel tardo pomeriggio, un incontro tra me ed il sindaco di Chiaramonte Gulfi Sebastiano Gurrieri, e i rappresentanti del comitato delle frazioni, a Pedalino presso il cine teatro Esperia. L’incontro – continua il primo cittadino di Comiso – ci è stato richiesto proprio dal comitato per affrontare un argomento importante che coinvolge i due comuni: quello della viabilità e messa in sicurezza della ex S.P 30 particolarmente funzionale, nonché fondamentale, ai residenti delle frazioni di Pedalino e Quaglio, come ai residenti di Chiaramonte per connettersi alla Ragusa/Catania, oltre che essere uno snodo importante per i mezzi pesanti che vanno e vengono dal mercato ortofrutticolo di Vittoria. I problemi legati a questa arteria sono stati discussi e ampiamente condivisi sia da me, sia dal sindaco Gurrieri. E’ stato dunque delineato, in piena sinergia tra i due comuni ed il comitato, un percorso che intraprenderemo assieme e che comincerà con il coinvolgimento del commissario della ex provincia di Ragusa, il dott. Salvatore Piazza, che ha già mostrato particolare sensibilità e celerità operativa per la viabilità in provincia e i problemi ad essa legati. Siamo certi infatti, che non resterà insensibile anche a questa problematica. Confidiamo anche – ha spiegato ancora il sindaco di Comiso- nei vertici regionali quali il Governatore Nello Musumeci e l’assessore alle infrastrutture, Marco Falcone che, attraverso l’On. Giorgio Assenza , si mostreranno sicuramente propensi a dare una mano d’aiuto ed un eventuale contributo in termini di trasferimenti di fondi. Ringrazio infine – ha concluso il Sindaco Maria Rita Schembari – il sindaco di Chiaramonte, graditissimo ospite, tutti i partecipanti all’incontro ed i componenti del comitato delle frazione nelle persone di Salvatore Pace, vice presidente del comitato, Gianni Giardina, Vito Noto e Gaetano Scollo”.