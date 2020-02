I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un libico, già arrestato meno di 10 giorni fa per il medesimo reato.

I militari dell’Arma avevano notato strani movimenti provenienti dall’abitazione di Pozzallo, dove alloggia l’interessato, dopo essere stato arrestato e scarcerato circa una settimana fa. Allo scattare della perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto dei cinofili dell’Arma l’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana pronta per essere immessa sul mercato. L’attività dei Carabinieri ha permesso di bloccare l’immissione sul mercato di pericolose ed ingenti dosi di droga che sarebbero finite nelle mani di giovanissimi nella città di Pozzallo.

La droga è stata posta sotto sequestro. L’operazione si è conclusa con l’arresto di Adem Chaabane, 27 anni, che è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione del Pubblico Ministero di turno.