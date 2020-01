“Ogni partita per noi è una gara in cui dobbiamo confrontarci e in cui dobbiamo comunque provare a dare il meglio”. Parola dell’allenatore dell’Asd Ragusa Calcio 1949, Alessandro Settineri, in vista del match che domani, a partire dalle 15, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, incontro valido per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, vedrà gli azzurri, che finora hanno raggiunto risultati al di là di ogni più ottimistica previsione, contrapposti al Real Siracusa. “Questi ragazzi, lo dico da sempre e lo farò sino all’ultimo giorno in cui sarò qua – afferma Settineri riferendosi ai calciatori ragusani – ci mettono parecchio impegno, crescono passo dopo passo. Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che, secondo me, vale. Hanno perso in casa contro il Città di Sant’Agata ma con tre rigori a sfavore. Stiamo parlando di una compagine, quella aretusea, che è ben allenata, guidata da un profondo conoscitore del calcio che sa come si lavora. Ha degli ottimi elementi che apprezzo, non ne ho mai fatto mistero: qualcuno addirittura abbiamo cercato di portarlo qua da noi. E’ una delle molte partite importanti che stiamo sostenendo in questa fase. Posso affermare che finalmente ho recuperato qualcuno e che cercherò di sfruttare a pieno regime un po’ tutti. Devo dare merito a questi ragazzi perché ogni volta che sono utilizzati rispondono con prestazioni importanti. Spero che tutti assieme, ragazzi, società, ambiente, tifosi, riusciremo a fare quadrato. Abbiamo fatto i conti con parecchie situazioni tribolate. Però ne siamo sempre venuti fuori. Ci troviamo, a dirla tutta, in una situazione di classifica in cui possiamo davvero divertirci. E proveremo a farlo. Cercheremo di dare il massimo nel tentativo di ottenere qualcosa che qualcuno pensa sia improponibile”