Calcio a 5. Giarratana domani sul campo del Città di Chiaramonte

L’Asd Giarratana si presenterà domani in formazione rimaneggiata sul campo del Chiaramonte per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio a cinque di Serie D. Parecchi gli infortunati e gli indisponibili nella formazione allenata da Samuele Puma che sta cercando di fare gli straordinari per concretizzare un piccolo miracolo. Infatti, i rossoblù si recheranno a Chiaramonte con l’obiettivo di portare a casa, nonostante tutto, i tre punti in palio. Non sarà facile perché dall’altra parte ci sarà una squadra molto ben organizzata che cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta subita all’andata. In ogni caso, l’Asd Giarratana vuole incrementare il proprio bottino di punti in classifica non dimenticando che anche una posizione di prestigio in classifica assumerà il proprio valore in chiave play off. “Purtroppo – sottolinea il vicepresidente Giacomo Puma – stiamo vivendo un periodo poco felice a causa di tutte queste assenze che finiscono, giocoforza, con il condizionare il nostro rendimento. Ma dobbiamo cercare di superare la fase no e giocarcela in ogni singola partita. Crediamo molto, lo abbiamo detto più volte, in questo organico e non ci saremmo mai sbilanciati, nel fare certe dichiarazioni, se non avessimo ritenuto questa squadra all’altezza della situazione per affrontare un campionato di vertice. A ogni modo, ci stiamo allenando con la massima intensità per cercare di sfatare il nostro tabù che è quello della mancata concretizzazione dei tre punti lontano dalle mura amiche. Ci proveremo a Chiaramonte”.