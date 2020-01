La morte dello sciclitano Trovato. L’autopsia lascia dubbi

Lo sciclitano Lorenzo Trovato è deceduto per infarto. Il cuore non gli ha retto. Lo dice l’esame autoptico eseguito subito dopo il ritrovamento del cadavere a Pozzallo, ma ciò non chiarisce o meglio lascia dubbi sul decesso. La perizia eseguita dal consulente nominato dalla Procura parla di arresto cardiaco e di uso di droga. Il corpo del 35enne era adagiato sotto un albero di ulivo nei pressi della colonia marina di Pozzallo. Era il 14 luglio del 2019. La maglietta era arrotolata fino alla pancia mentre jeans e slip erano abbassati fino alle ginocchia. Il volto era tumefatto e il corpo pieno di lividi.