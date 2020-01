Fattoria della droga ad Acate. Scarcerati in due

Ammesso agli arresti domiciliari Daniele Gagliano, 27 anni, uno dei tre arrestati ad Acate dai carabinieri in Contrada Piano Torre, dove era stata rinvenuta una “fattoria della droga”. Il giovane, insieme con il cugino Francesco Gagliano, 31 anni, e C.G., , 37 anni, tutti finiti in carcere, sono comparsi davanti al Gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, che ha convalidato i provvedimenti restrittivi, disponendo i domiciliari per il 27enne e la remissione in libertà per gli altri ritenendo defilata la loro posizione. I militari avevano trovato 125 dosi di cocaina pronte per essere spacciate, soldi e bilancino di precisione.