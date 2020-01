Scicli. Entro domani il conto di gestione strutture ricettive

Il Settore III Entrate Finanze del Comune di Scicli porta a conoscenza dei gestori delle strutture ricettive operanti nel territorio del Comune di Scicli che entro il 30 gennaio 2020 hanno l’obbligo di trasmettere al Comune il Modello 21 – Conto della Gestione dell’Agente Contabile. Le informazioni per la compilazione ed il relativo modello si trovano sul Portale dell’Imposta di Soggiorno, ove i titolari delle strutture ricettive previa registrazione possono procedere alla compilazione.

Il Modello 21 deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva in uno dei seguenti modi:

– consegnandolo direttamente presso l’Ufficio Protocollo Generale sito in via Nazionale n° 33;

– inviandolo tramite posta raccomandata, al seguente indirizzo: Comune di Scicli – Servizio III Entrate Finanze – Via F.M. Penna n.2 – 97048 Scicli (RG); – solo per chi è dotato di firma digitale l’invio del Mod.21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it. L’assessore ai Tributi, Bruno Mirabella, invita i titolari di B&b e strutture ricettive in genere a regolarizzare la propria posizione, comunicando i dati importanti a consuntivo per la Tassa di Soggiorno.