Scicli. Imu, Tasi e Tari 2014, nessuna prescrizione

Sono pervenute al Settore Entrate del Comune di Scicli diverse richieste di annullamento degli avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI 2014 per prescrizione.

Le norme di riferimento per la validità della notifica, che sanciscono la corretta decorrenza dei termini di prescrizione, sono contenute nell’art. 60 del DPR 600/1973, artt.137 e seguenti c.p.c, DPR 655/1982, Legge 20/11/1982 n 890, Legge n 296/2006). A tutela degli interessi dell’Ente e del contribuente, si precisa che: per l’Ente la notifica si perfeziona con la consegna al servizio postale; per il contribuente la notifica si perfeziona con la data della ricezione, dalla quale decorrono i termini per il pagamento o eventuale ricorso. Avendo provveduto ad inviare (e notificare) gli avvisi Imu, Tasi e Tari 2014 entro il 31 dicembre 2019, si comunica che i predetti NON RISULTANO PRESCRITTI. Gli uffici sono a disposizione dei cittadini per ogni eventuale ulteriore dubbio e chiarimento.