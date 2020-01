Pd Scicli: “Il quinto assessore non sia a carico dei cittadini”

Con il recente riassetto politico, la composizione della Giunta Comunale di Scicli è stata ampliata, passando da 4 a 5 assessori. Questo è consentito dalla legge regionale n. 3/2019 che stabilisce in 5 il numero massimo di assessori per i comuni con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti. E’ il caso di Scicli, in questo caso.

“La legge – spiega il Partito Democratico – stabilisce il principio della “invarianza finanziaria”, cioè l’aumento dei componenti non deve comportare un aumento dei costi. Non potendo incidere nelle scelte finanziarie di ciascun comune, la legge regionale impone che i trasferimenti regionali in favore dei comuni non aumentino in caso di ampliamento dei componenti delle giunte comunali. Nei comuni guidati dal Pd, gli amministratori hanno previsto che l’ampliamento della giunta non preveda aggravi a carico dell’ente comunale.