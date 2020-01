Medaglia di bronzo per il karateka vittoriese Giuseppe Panagia

Un ottimo inizio di stazione per la Nazionale italiana senior di karate, impegnata a Parigi nella prima tappa della Premier League, una delle più importanti competizioni internazionali.

Il terzo posto conquistato a Parigi rappresenta ormai una certezza consolidata per la squadra azzurra di kata, composta da Iodice, Gallo e dal Vittoriese Panagia Giuseppe.

L’eccellente prestazione degli azzurri contro la nazionale del Kuwait, superata con il punteggio di 26.4 a 25.6 con un match in pieno controllo,: “Siamo soddisfatti del risultato, abbiamo fatto un grande passo avanti – commentano felici gli azzurri -. Dall’ultima competizione dovevamo migliorare degli aspetti e ci abbiamo lavorato, infatti, crediamo sia stata la nostra miglior prova finora. Abbiamo avuto un bel riscontro anche dal pubblico, sappiamo che abbiamo dato spettacolo e ricevuti grandi applausi dal numeroso pubblico presente. Continueremo a limare le imperfezioni per arrivare sempre più agguerriti alla prossima competizione che si svolgerà a Salzburg in Austria dal 28 febbraio al 1 marzo, e vogliamo ringraziare i nostri gruppi sportivi per il costante aiuto e tutti quelli che ci sostengono”.