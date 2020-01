Marina di Ispica, auto pirata investe ciclista

Un ciclista in sella alla sua bicicletta è stato investito mercoledì mattina nei pressi del villaggio Marispica da un’auto pirata il cui guidatore (pare si tratti di una donna) avrebbe sgommato via senza prestare soccorso al ferito dolorante, dopo essere rovinato sull’asfalto. A chiamare il 118 e a prestare i primi soccorsi al ferito sono stati gli altri ciclisti che erano con lui e degli automobilisti in transito, alcuni dei quali avrebbero assistito all’incidente stradale. Ad investire il ciclista che pedalava ai bordi della strada è stata un Y10 scura vecchio modello, come riferito dagli stessi testimoni. E’ poi arrivata l’ambulanza che ha prestato le prime urgenti cure al ciclista, poi trasportato in ospedale.