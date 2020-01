Diventare cantante per villaggi turistici con Stars Be Original

Stars Be Original forma il personale di animazione che intrattiene gli ospiti in villaggi turistici ma anche resort, alberghi, hotel, etc. Ci sono molte figure in uno staff d’animazione che hanno compiti diversi come la prima accoglienza, gestire i bambini, organizzare le attività sportive e così via. Tra tutte queste figure c’è anche la cantante di villaggio turistico. Per scoprire quali sono i compiti della cantante all’interno di un villaggio turistico, basta leggere questa breve guida esplicativa che abbiamo preparato e visitare il sito web starsbeoriginal.com

Chi è la cantante del villaggio turistico e cosa fa

La cantante del villaggio turistico fa parte dello staff di animazionee sfrutta la sua passione per il canto per intrattenere gli ospiti. Concretamente, la cantante ogni sera si esibisce aorarioaperitivoper allietare gli ospiti del villaggio turistico. In pocheparole, fa da colonna sonora live alle serate in villaggio turistico. Dopo la cena, il cantante si prepara per la serata danzante. Infatti, canta pezzi live per far ballare tutti gli ospiti che hanno voglia di divertirsi e scatenarsi; può trattarsi di musica contemporanea, latino americana oppure revival anni 60. Durante gli spettacoli, varietà, musical e commedie musicali, la cantante ha ovviamente il ruolo principale per quanto riguarda la parte che concerne la musica. Anche dopo lo spettacolo, la cantante torna in scena per continuare le danze e far divertire tutti quanti al ritmo dei più grandi successi della musicaitaliana e internazionale.

La cantante del villaggio turistico deve sempre essere disponibile ed esaudire le richieste degli ospiti che vogliono ballare sulle note del loro pezzo musicale preferito per creare un ricordo memorabile delle vacanze. Il cantante fa sempre parte dello staff di animazioneperciòil suo compito è anche quello di animare, non solo cantare e cantare. Tutti i cantanti nonsono al villaggio per fare un concerto, ma la scaletta preparata per la serata assieme al dj, al tecnicodelle luci etc. è sempreflessibile perrispondere alle preferenze degliospiti presenti al resort.

Come diventare cantante per il villaggio turistico

Per lavorare in un villaggio turistico nelle più belle location per le vacanze non occorre avere una particolare esperienza alle spalle ma è più importante avere spirito di adattamento, esser disponibili e cordiali. Infatti, serve a poco avere una bellissima voce da sirena se però non si è disposti a scendere a compromessi con il proprio gusto musicale per soddisfare le richieste degli ospiti. Attraverso la voce, la cantante deve saper far divertire gli ospiti del resort turistico che costruiranno meravigliosi ricordi che restano indelebili nella memoria. Sarebbe davvero sgradevole tornare a casa con la sensazione che qualcosa manchi solo perché il cantante del villaggio turistico non si è mai degnato di soddisfare le richieste avanzate. La disponibilità e l’allegria sono doti che chi vuole lavorare in un villaggio turistico deve avere innate, il talento per la musica arriva in un secondo momento. Ovviamente, è necessario anche amare il mare, il sole, le vacanze e la compagnia per fare questo bellissimo lavoro.