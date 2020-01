Si insedia a Modica il Direttivo di Unitre

Si è riunito oggi a Modica il neo eletto consiglio direttivo della locale sede dell’unitre convocato e presieduto dal prof. Rinaldo Stracquadanio recentemente confermato, da parte dell’assemblea dei soci, nella carica di Presidente. Dopo il suo insediamento, il consesso ha proceduto alla distribuzione degli incarichi nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale. Enzo Cavallo è stato eletto a vice-presidente; Orazio Frasca è stato confermato quale segretario; Tina Cassisi è stata chiamata nella carica di Tesoriere; Giovanni Avola è il nuovo direttore dei corsi mentre a Pina Giurdanella è stata incaricata a curare la organizzazione dei viaggi, delle escursioni e delle visite guidate e Maria Teresa Ventura si occuperà dei rapporti con le altre associazioni e col volontariato. Diversi i punti trattati nel corso della riunione che, essendo la prima dopo l’assemblea, è servita per delineare i propositi e quello che sarà il cammino del nuovo direttivo. Diverse le proposte formulate per la futura attività che sarà certamente finalizzata al concreto rilancio dell’università della terza età della citta della contea. A conclusione del dibattito è stato deciso di dare mandato al presidente di convocare una ulteriore riunione del consiglio direttivo con all’ordine del giorno le relazioni propositive dei singoli componenti per la elaborazione del programma di attività da presentare alla assemblea. Da parte di tutti è emerso l’impegno a dare il massimo per l’ulteriore sviluppo dell’associazione e per il raggiungimento di nuovi e sempre più qualificati traguardi, per la soddisfazione e la dignità di tutti.