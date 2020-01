Kudos Modica. Floridia Carlotta, una ginnasta, quattro podi.

Ottimo inizio stagione agonistica per la nostra ginnasta, Floridia Carlotta, che, allenata da Angelo Floridia, ben figura alla prima prova del Campionato Individuale Gold Junior/Senior GAF piazzandosi al 2^ posto All Around.

Questa competizione prevedeva anche una classifica per attrezzo e Carlotta ha ottenuto il 2^ posto al Volteggio, il 3^ posto alla Parallela e il 3^ posto al Corpo Libero.

Da domani gli allenamenti saranno svolti in funzione della prima prova del Campionato a Squadre di Serie B dove Carlotta, in prestito alla Jonica Gym di Angela Marchese e Mario Lupo, insieme alle colleghe Caterina Vitale (il Capitano), Sharon Anfuso, Giulia Cavallaro, Eugenia Aiello, Giulia Bruno scenderanno in campo venerdì 31 gennaio al Mandela Forum di Firenze