A Modica convegno internazionale sullo “Spettro autistico”

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio l’Asp Ragusa, con la collaborazione scientifica del Consorzio Siciliano di Riabilitazione e il patrocinio della Regione e del Comune di Modica, organizza un importante Convegno internazionale su “Lo spettro autistico: dalla varietà diagnostica alle evidenze di trattamento”. Nel Resort senza barriere Kikki Village di Modica (Contrada Graffetta, Strada Modica-Pozzallo) si riuniranno alcuni tra i più autorevoli esperti di autismo in Italia e all’estero: Analisti del comportamento, Neurologi, Neuropsichiatri infantili, Psicologi, Docenti universitari illustreranno e approfondiranno temi importanti, quali le cause genetiche e neurobiologiche dell’autismo, gli interventi farmacologici e comportamentali, il metodo TEACCH, la selettività alimentare, le tecniche di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) nei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico, i casi di alto funzionamento e il trattamento dell’autismo adulto nel progetto di vita, con particolare riferimento alle esperienze svolte dai servizi pubblici e privati presenti nel territorio ibleo.

L’evento vede il coordinamento scientifico della dott.ssa Giovanna Di Falco, Direttore sanitario dei Centri di riabilitazione CSR della provincia di Ragusa. Tra gli interventi, da segnalare le lezioni in videoconferenza del dott. Vincent Carbone, Analista del Comportamento Certificato (BCBA-D) di New York, e del prof. Jonathan Kyle Fernand, Assistant Professor presso l’Aurora University dell’Illinois, esperto del metodo ABA (Applied Behavior Analysis).

Sono oltre 300 le persone già iscritte al Convegno fra le categorie professionali ECM, medici e tutti i professionisti della sanità impegnati nella riabilitazione. E’ stata organizzata anche una sessione (sabato pomeriggio) appositamente dedicata ai genitori di bambini con DSA e aperta anche ai numerosi insegnanti curriculari e di sostegno che hanno richiesto di partecipare.

I lavori si apriranno venerdì 7 febbraio alle 9, con i saluti delle autorità. Saranno presenti l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, il Direttore generale dell’ASP di Ragusa Angelo Aliquò, il Presidente del CSR Sergio Lo Trovato, il Direttore generale CSR Francesco Lo Trovato e il Presidente nazionale AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) Salvatore Nicitra.