Premio al “Curcio” di Ispica: l’eccellenza in lingua francese

Importante riconoscimento per gli studenti del terzo e del quarto anno dei corsi A e B del liceo linguistico “Gaetano Curcio” di Ispica. Ben nove studenti del liceo ispicese sono stati selezionati e premiati per la Sicilia orientale dalla Alliance Francaise di Catania per l’eccellenza raggiunta nel conseguimento della certificazione Delf B1 in lingua francese. Gli studenti premiati sono Lucrezia Monaco, Ginevra Burgaretta, Alice Blanco,Elisabeth Agosta, Martina Denaro, Pietro Floridia Puma, Alessia Agresti, Antonina Muccio e Benedetta Napoleone. I docenti che hanno seguito negli anni i ragazzi nel loro percorso didattico di lingua francese sono Giuseppina Di Giorgio, Margherita Trigilia e Concettina Zaccaria. I premi sono stati consegnati a Catania,nella sede dell’associazione, dalla presidente Alliance Francaise di Catania Chiara La Russa Sudano che ha avuto parole di elogio per gli ottimi traguardi di apprendimento e di competenze raggiunti dai liceali del Curcio. Primo a congratularsi con gli studenti e con i docenti il dirigente scolastico Maurizio Franzò: “Questo premio – ha detto – è un riconoscimento all’impegno e alla serietà con cui ormai da anni il team docenti porta avanti l’azione formativa nell’ambito delle lingue straniere”.