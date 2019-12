Modica sede di laurea in scienze della mediazione linguistica

Con la proclamazione di 22 laureati, Icotea Hub, Scuola Superiore con sedi in Sicilia, a Milano e a Roma, ha scelto Modica come luogo per la sessione invernale della laurea in Scienze della Mediazione Linguistica.

Una scelta importante per la città della Contea poiché rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio e, al tempo stesso, si prefigura come elemento concreto di sviluppo e di crescita sia culturale quanto economico.

Si è trattato di un giorno indimenticabile per questi ventidue studenti che, al termine del loro percorso di studi, hanno raggiuntol’agognato traguardo finale, conseguendo la laurea e diventando dottori in Scienze della Mediazione Linguistica. Studenti provenienti da diverse regioni italiane, accompagnati da parenti e familiari, loro testimoni di questa giornata da ricordare.

La commissione di laurea è stata composta dalla rettrice Luciana Barone, docente di Diritto dell’Unione Europea; da Lucio Melazzo, docente di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studi di Palermo e presente nelle vesti di Commissario; dall’avvocato Loredana Calabrese, docente di Diritto Privato; da Salvatore Puccia, docente di Scienza delle Finanze; da Salvatore Guastella, docente di Organizzazione Aziendale; dall’avvocato Giovanni Francesco Fidone, docente di Diritto Amministrativo, e da Calogero Insalaco, docente di Informatica.

Significativa la scelta della sede, l’Icotea Hub, un complesso in costruzione dalla superficie di 7000 metri quadrati, che entro il 2020 ospiterà il Polo Universitario di Icotea a Modica.

Tra le tesi più richieste, quelle relative al teatro dell’assurdo di Beckett e quella sulla figura del mediatore linguistico in Italia.

<La laurea in Scienze della Mediazione Linguistica rappresenta un percorso di studi completo – spiega la rettrice Luciana Barone – della durata di tre anni e che riconosce 180 crediti formativi, consentendo allo studente di acquisire una formazione culturale e linguistica di alto livello in almeno due lingue straniere (Inglese e Francese). Un corso di laurea, in cui sono presenti inoltre materie giuridiche ed economiche che assicura una preparazione di alto livello allo studente>.

Il Corso di Laurea, inoltre, assicura l’assunzione di competenze linguistiche tecnico-settoriali, sia verbali che scritte, indispensabili all’esercizio della professione di mediatore linguistico.

A conclusione del percorso formativo, il laureato in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) otterrà un titolo di studio del tutto equipollente al Diploma di Laurea rilasciato dalle Università, ai sensi del D.M. n. 38 del 10/01/2002.

Inoltre, innumerevoli gli sbocchi per i laureati in Scienze della Mediazione Linguistica. Tra questi, la possibilità di lavorare in agenzie di traduzione o mediazione oppure come guida o accompagnatore turistico.

Un percorso completo che facilita senza dubbio l’inserimento lavorativo e consente ai neolaureati di immettersi immediatamente nel mondo del lavoro, oggi sempre più alla ricerca di nuove conoscenze e competenze.