Ragusa. Alla Coppa Panettone di nuoto, nascono nuove stelle

Nel fine settimana appena trascorso, presso la piscina comunale di Ragusa, si è svolta la due giorni della “Coppa Panettone” di nuoto. A scendere in vasca sono stati i giovani nuotatori arrivati da tutta la Sicilia appartenenti alle categorie Esordienti A e B sia maschili che femminili. A rilevare i tempi e a stilare le classifiche finali sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa che hanno ben collaborato con i giudici di gara provenienti da Catania per una perfetta riuscita della manifestazione.

Sabato 14 si sono disputati i 100 metri dorso e stile libero, i 50 e i 200 metri farfalla e la staffetta 4 x 50 metri stile libero composta da 2 maschi e 2 femmine. La mattinata di domenica è stata dedicata alle gare dei 50 e 200 metri rana, dei 100 metri farfalla, dei 50 e 200 metri dorso e dalla staffetta 4 x 50 metri misti; nel pomeriggio invece si sono svolti i 50 e 200 metri stile libero, i 100 metri rana, i 100 e i 200 metri misti e la staffetta 4 x 50 metri misti.

Ancora una volta a distinguersi particolarmente sono stati i giovani nuotatori della Ssd Poseidon Swim di Catania ed in particolare nella categoria Esordienti A maschile, il nuotatore Andrea Arena è riuscito a salire per ben 4 volte sul più alto gradino del podio,contribuendo pure a stabilire insieme ai suoi compagni di squadra, Leonardo Chisari, Salvatore Cannavò e Diego Caselli, il nuovo record nella staffetta 4 x 50 metri misti portandolo a 2’09”7. Gli altri primi posti del giovanissimo Andrea Arena sono stati: i 100 metri stile libero vinti con il tempo di 1’02”5, i 200 metri stile libero con 2’15”2 e la staffetta 5 x 50 misti 2 maschi e 2 femmine vinti con il tempo di 2’02”9 insieme ai suoi compagni di squadra Mattia Cipolla, Azzurra Famoso e Daria Gulino.

Ad imitare le prestazioni di Andrea Arena è stato il suo compagno di squadra Diego Caselli, anche lui staffettista che ha contribuito al record nella 4 x 50 metri misti, inoltre ha vinto i 200 metri farfalla con 2’36”4, i 200 metri misti con 2’35”6 e i 100 metri farfalla con 1’10”0.

La classifica finale a squadre ha visto al primo posto la Ssd Poseidon Swim di Catania con 597,666 punti, al secondo posto si è piazzata la Polisportiva Club Erea di Ragusa con 229,50 punti, mentre l’ultimo gradino del podio è andata alla Ssd Meridiana Sport di Catania con 203,50 punti