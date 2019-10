Monterosso Almo. Iniziativa per il rilancio turistico del Borgo

La Giunta comunale di Monterosso Almo nei giorni scorsi ha approvato un protocollo d’intesa a sostegno del progetto” Buyborghi Sicilia”. Si tratta di uno schema di accordo tra il Comune di Monterosso e il club “I Borghi più belli d’Italia” finalizzato alla realizzazione di una piattaforma informatica dedicata allo sviluppo turistico ed economico di tutti i Comuni siciliani associati al Club mediante la digitalizzazione dell’intera offerta dei territori. Questa offerta fa riferimento a eventi, luoghi di interesse, manifestazioni, negozi e botteghe storiche, esercizi ricettivi, ristoratori e commerciali in genere, associazioni sia sportive di volontariato, aziende manifatturiere ed agricole e quant’altro che rientrino fra le attività culturali, economiche e sociali del territorio. Queste piattaforme, una per ciascun comune aderente al progetto, sono state concepite per mettere in collegamento le attività di uno stesso territorio e di favorire la libera condivisione di informazioni tra tutte le realtà presenti nel borgo e l’utente finale in maniera completa e costantemente aggiornata. Molto importante sapere che nessun onere economico è richiesto ne alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione della piattaforma, ne agli esercenti del territorio per la visibilità online prevista dalla stessa.