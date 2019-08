Tornano in Sicilia  i treni storici del gusto

Ripartono in Sicilia i treni storici del gusto. Al via da sabato 31 agosto e domenica 1 settembre sono quattro i viaggi nei luoghi tra i più suggestivi dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento, alle città barocche, fino alla Valle del Platani. Tra i vari tragitti, domenica 1 settembre torna il Treno del Barocco, con partenza dalla stazione di Siracusa alle 8.50. La prima tappa del viaggio sarà Ispica dove i viaggiatori saranno accompagnati in un’escursione nel cuore antico della città. Alle 12 il treno storico ripartirà alla volta di Ragusa con arrivo previsto per le 13.20. Qui sono previsti il laboratorio del gusto a cura della locale Condotta Slow Food ed escursioni guidate nei quartieri storici della città. Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Ragusa alle 17.30 con arrivo a Siracusa alle 19.30.