Modica Summer Fest: weekend con tanta birra, cultura e musica

Comincia oggi nei vialetti di Marina di Modica l’edizione estiva del “Birrocco 2019” che rispetterà la formula di successo dell’evento ufficiale di settembre: abbinare la qualità delle produzioni presenti alla varietà dell’offerta birraia, con la presenza di tantissime birre provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero con il programma che dedicherà spazio anche alle eccellenze enogastronomiche locali, ma anche al divertimento e alla buona musica. Per la serata di apertura tocca ai Singh-iozzo, la tribute band dei Negramaro. In Piazza Mediterraneo arriva la Notte Italiana, musica tricolore fino a tarda notte con i migliori deejay locali.

Sabato 17 sarà una giornata ricchissima di eventi. Alle 19 divertimento e sport grazie all’evento di “fit & boxe” organizzato dalle palestre Start e Vitality. Sempre in Piazza Mediterraneo a Marina serata amarcord anni 70 grazie al concerto dei Teppisti dei Sogni. Lo spettacolo sostituisce il precedente annunciato dei New Trolls a causa di problemi organizzativi non dipendenti dalla direzione del Modica Sumemr Fest. Nell’ambito del Birrocco si balla anche nei vialetti con Eugenio Ferrara e Giovanni Massari. A Modica spazio alla cultura. Per l’occasione i musei Belgiorno, del Cioccolato, la casa natale di Salvatore Quasimodo e la Chiesetta Bizantina di Via Grimaldi resteranno aperti fino a mezzanotte. Così come il castello dei Conti dove si terrà la serata “Da Recanati a Modica” L’evento si svolgerà nell’ambito del bicentenario dell’Infinito per cantare la luna e l’amore con:Giacomo Leopardi

Salvatore Quasimodo, Tommaso Campailla, Raffaele Grana Scolari, Girolama Grimaldi. Ingresso libero.

Sempre sabato a Frigintini, in Piazza Ottaviano, concerto de Y Guisar.

Domenica 18 torna il Beach Party, la formula di successo che porta in spiaggia tantissimi giovani per ballare e divertirsi insieme. La sera in Piazza Mediterraneo l’atteso concerto dei I Baciamo le mani. A Modica largo alla bellezza con la seconda edizione del premio Miss Contea. L’inizio è fissato alle ore 21:30 in Piazza Matteotti.