A Marina di Modica sta per iniziare la “Summer edition” di Birrocco

Tutto pronto a Marina di Modica per la Summer Edition di Birrocco, l’evento che celebra la birra artigianale, giunto alla sua sesta edizione. Sarà la frazione balneare modicana quest’anno a ospitare da venerdì a domenica la tre giorni che anticipa la manifestazione ufficiale di settembre di Ragusa: è questa la novità 2019 che trasformerà Marina di Modica nella meta estiva prediletta degli amanti della craft beer.

L’appuntamento rispetterà la formula di successo di quello settembrino, cioè offrire qualità e varietà delle produzioni e un programma collaterale tutto da vivere. La buona musica e il divertimento faranno così da irresistibile cornice alle vere protagoniste del fine settimana, le birre artigianali provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero, senza trascurare le altre eccellenze enogastronomiche locali e della cucina regionale. Insomma, una grande festa con un programma da non perdere: questo venerdì 16 s’inizia con l’esibizione del gruppo Sing-hiozzo in un concerto tributo alla band dei Negramaro e a seguire dj set fino a notte fonda; sabato 17 si ballerà con la musica dei dj Eugenio Ferrara, Daniele Scalone e Giovanni Massari per un OneHour Session, e infine domenica 18 agosto, l’atteso concerto dei Baciamolemani che si esibiranno sul palco dei giardini del lungomare di Marina di Modica seguiti dal consueto dj set conclusivo. Info sulla pagina fb della manifestazione. Intanto gli organizzatori e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Modica terranno un breve incontro con la stampa venerdì 16 agosto alle 19,30 che terminerà con un brindisi con una birra speciale, la “neonata” Aquamaris, la birra all’acqua di mare di Sicilia prodotta dal birrificio modicano Tarì.