Torna il grande caldo, picchi di 40° in Sicilia

Una campana anticiclonica di origine atlantica ha invaso nuovamente il nostro Paese garantendo maggior stabilità atmosferica e di nuovo bel tempo a cominciare dalle regioni settentrionali con temperature via via più calde. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che, dopo la brevissima tregua dei giorni scorsi, ora la pressione è tornata rapidamente ad aumentare su tutta l’Italia, e con essa anche le temperature.

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno le più calde di questa settimana, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, a causa dell’espansione verso queste aree dell’anticiclone africano. In questo frangente si potranno raggiungere picchi di 40 C nelle aree interne della Puglia, della Sicilia e nell’area più meridionale della Sardegna. Ma i 37-38 C saranno diffusi su molte zone del Sud, in particolare nell’entroterra. Lungo i litorali infatti, i valori termici saranno mitigati della brezze marine e non si raggiungeranno picchi così elevati.