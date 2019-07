Marina di Modica e Maganuco spiagge senza barriere

Come annunciato nei giorni scorsi, con l’inizio di luglio sono entrate pienamente in funzione le docce e le passerelle per disabili nei lidi di Marina di Modica e Maganuco. Le due spiagge modicane sono così le prime in provincia, e purtroppo tra le poche in Sicilia, ad essere dotate di dispositivi che favoriscono l’accesso ai disabili. Questa mattina il Sindaco, Ignazio Abbate, accompagnato dagli assessore Viola e Lorefice, e dai consiglieri Covato, Di Rosa e Civello, ha assistito alla installazione degli ultimi dettagli per rendere pienamente fruibili le strutture. “Siamo orgogliosi di essere i primi in provincia- commenta il Primo Cittadino – ad aver adeguato le nostre spiagge ai bisogni di tutti. Queste strutture potranno, inoltre, essere utilizzate anche dalle famiglie con bambini piccoli e passeggini che accederanno alla riva del mare senza nessuna difficoltà. Dal 15 luglio e fino al primo di settembre, in collaborazione con l’ASP, sarà presente personale qualificato (OSS e infermiere) per aiutare anche in caso di emergenza. Insomma l’obiettivo è quello di rendere le nostre spiagge le più sicure ed accoglienti possibili ed in grado di soddisfare le esigenze di chiunque”. A margine del sopralluogo di questa mattina, il Sindaco ci tiene a lanciare un appello: “Mi rivolgo al senso civico di ognuno di noi. Queste strutture sono importantissime per tante persone meno fortunate per cui mi auguro che vengano sempre rispettate e custodite gelosamente come se facessero parte dell’arredamento di casa nostra”.