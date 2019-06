Modica, Cultura, sport, musica, moda: un fine settimana ricco di appuntamenti

Quello che sta per arrivare sarà un fine settimana particolarmente ricco di eventi a Modica. Eventi culturali, sportivi, artistici che il Comune di Modica ha patrocinato per i prossimi tre giorni.

Si comincia venerdi 7 giugno quando alle 11:30 sfileranno in Corso Umberto circa 250 auto d’epoca che stanno partecipando allo storico “Giro di Sicilia – La Sicilia dei Florio”, un tour per l’Isola che vede la partecipazione di appassionati di motorismo d’epoca provenienti da tutta Europa. In contemporanea aprirà i battenti nell’atrio comunale la “Fiera del Disco”, un grande mercatino dei dischi in vinile che resterà aperto anche durante la giornata di sabato con espositori provenienti da tutta la Penisola. A carattere sociale l’appuntamento presso l’Auditorium Floridia con “20 anni d’amore per Anffas”, seminario di studi che celebra i 20 anni di Anffas a Modica. Nel pomeriggio, alle 17:30, grande adunata per tutti i soggetti interessati a partecipare ai bandi europei destinati al GAL Terra Barocca. A Palazzo di Cultura “La crescita del territorio parte dal territorio”, la spiegazione dei bandi in arrivo e le modalità di accesso per privati, imprenditori e giovani start up. Grande appuntamento con la cultura alle 18:00 a Palazzo Grimaldi grazie alla presenza di Catena Fiorello che presenterà il suo ultimo libro “Tutte le volte che ho pianto”. La presentazione verrà preceduta dall’introduzione dell’Assessore alla Cultura, Maria Monisteri. Alle 19:00 nell’incantevole scenario della scalinata di S.Pietro il concerto dei ragazzi dell’istituto S.Marta. Alle 20:00 ancora musica con lo spettacolo al Garibaldi a cura del Liceo Musicale e Coreutico Verga.

Sabato 8 giugno alle 18 nei locali delle ex scuderie in Piazza Matteotti, l’inaugurazione della mostra “Due illustratori, una Città: Rosa Cerruto e Angelo Ruta”. Alle 19, nell’adiacente Auditorium Floridia, “Un anno all’Archimede, teatro, progetti e…”. Alle 21, un tuffo nel passato e precisamente negli anni ’60. La scuola Euroform organizza un defilè di moda anni 60 presentando i lavori realizzati dai ragazzi del corso di sarto-stilista coordinato dallo stilista Luca Zacco. L’appuntamento è nei locali dell’ex convento del Carmine in Piazza Matteotti. In contemporanea al Garibaldi si esibirà l’orchestra di flauti del Liceo Musicale Verga diretta dal Maestro Mirko Caruso.

Domenica 9 giugno doppio appuntamento mattutino nel centro storico. In Corso Umberto sarà di scena il 6° memorial “Raffaele Denaro” valevole come prova del Grand Prix regionale 2019 di corsa su strada. Ritorna come ogni anno il raduno organizzato dal Club Italia Fiat 500 del coordinamento di Modica. Centinaia di colorate vetture riempiranno Viale Medaglie D’Oro per tutta la mattinata.