Da Modica in bici fino alla Puglia. Tre modicani sono arrivati a Pratola Serra

Da Modica in bici fino alla Puglia. Partiti venerdì scorso da Modica Gianluca Burderi, Angelo Di Stefano e Rosario Civello, tre amici appassionati di ciclismo su strada e fuori strada, oggi sono arrivati a San Giovanni Rotondo. Si erano imbarcati a Catania e sono sbarcati a Salerno. Sino ad oggi hanno percorso 180 chilometri in mountain bike. L’itinerario prevede la tappa a San Giovanni Rotondo e poi Bari da dove faranno rientro.

La prima tappa, cioè lo spostamento in bici da Modica a Catania è stata di circa 120 km. Sbarcati a Salerno, hanno toccato Pratola Serra Da lunedì andranno a Bovino, San Giovanni Rotondo, Peschici, Mattinata, Margherita di Savoia, Bari, per un totale di circa 700 chilometri. Prima della partenza ha dato forfait Carmelo Pulino, sostituito da Di Stefano.

i tre realizzano un diario giornaliero (foto e video) che aggiornano sulla Facebook del gruppo “Cicloturismo-mtb-trekking – Modica” e su Instagram.

I tre modicani sono supportati da alcuni sponsor locali che hanno creduto nella realizzazione di questo viaggio e porteremo il nome della nostra città in giro per la Puglia.