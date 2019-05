Modica, 100 Passi: “Utilizzare la garitta della polizia municipale come book crossing”

Davanti all’ingresso del mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie d’Oro è presente una vecchia garitta della polizia municipale, molto malridotta ma non ancora irrecuperabile.

Il movimento 100 Passi per la Sicilia ritiene che “tale struttura, pezzo di storia e di memoria cittadina, possa essere recuperata e restaurata per essere adibito a Book Crossing”.

“In altri termini – spiega Antonio Ruta – restaurata e posizionata, ad esempio in Piazza Matteotti (l’esempio è puramente indicativo), può essere allestita con scaffali pieni di libri ai quali chiunque può attingere per lasciare testi, a beneficio degli altri.

Eventualmente si potrebbe ampliare l’esperienza con uno scaffale dedicato ai racconti inediti (uno storytelling aperto). Questa esperienza è stata già sperimentata in altri paesi, prevalentemente nei paesi del Nord Europa, con le vecchie cabine telefoniche ma nel nostro caso ci sarebbe il valore aggiunto di essere proposta con la variante dell’assai più affascinante vecchia cabina dei Vigili Urbani”.

