I lavoratori Asu Asp in sciopero dal 9 al 12 aprile prossimi, organizzato dalle sigle sindacali Ale/Ugl A.S.U. Sicilia

Ieri nell’aula magna presso l’ospedale Maggiore di Modica si è svolto un incontro organizzativo dei lavoratori ASU impiegati in vari settori appartenenti all’Asp di Ragusa. In seguito al precedente sciopero generale indetto nei giorni 26-27 e 28 febbraio scorsi, l’esito della mancanza del personale inserito nei servizi strategici dell’Azienda, ha reso consapevole l’opinione pubblica della situazione lavorativa di questi lavoratori, privi di ogni diritto.

Preso atto della disponibilità e solidarietà del Manager al fine del raggiungimento dell’unico scopo comune chiamato “stabilizzazione” si è manifestata altresì consapevole la mancanza di volontà a procedere sull’applicazione delle leggi da parte della Regione.

A conferma della mancanza di riscontro sperato, i lavoratori ASU dell’Asp di Ragusa, parteciperanno allo sciopero generale indetto da Ale/Ugl A.S.U. Sicilia dal 9 al 12 aprile prossimi. Tutti i lavoratori che aderiscono allo sciopero, si scusano nei confronti dell’untenza per i disservizi che potranno verificarsi in questi giorni, fiduciosi che la condivisione della problematica porti alla soluzione di questa scabrosa vicenda.