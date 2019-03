Mountain Bike. Terzo posto a Gualdo Tadino in Umbria per Davide Distefano che continua a crescere gara dopo gara

Ancora un risultato straordinario di Davide Distefano che, nella categoria Juniores, sta facendo letteralmente tremare i polsi alla concorrenza. E così anche il terzo posto, il gradino più basso del podio, cioè, ottenuto alla Rokketta leggend cingolani, disputatasi sabato scorso a Gualdo Tadino in Umbria, quinta edizione del Gran prix Centro Italia mountain bike giovanile “Corridori per sempre”, mette in luce il grande stato di forma grazie a cui il portacolori dell’Mtb Euromotor Team Ragusa continua a stupire gli addetti ai lavori. Ancora una volta, pedalata sicura e dinamica le caratteristiche della performance dell’atleta ibleo che ha dimostrato di avere parecchia birra tra le gambe e di potersi misurare con qualsiasi avversario. In questo contesto, da mettere in rilievo anche la 26esima posizione ottenuta da Andrea Iurato, esordiente di secondo anno, che, seppur ancora alle prime esperienze con competizioni del genere, ha comunque fatto vedere di essere pronto per dimostrare di che pasta è fatto. “Riuscire a ottenere due risultati importanti nell’arco di una settimana – sottolinea il tecnico dell’Mtb Euromotor Team Ragusa, Giuseppe Nascondiglio – significa che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta. Il primo posto di Barbarano Romano e il terzo di Gualdo Tadino ci gratificano e ci fanno comprendere che dobbiamo andare avanti così. Neppure per noi è facile confrontarci con scenari del genere, in qualche modo rappresenta una novità. Ma assieme agli altri tecnici della squadra, Sergio Iacono e Alessio Pagano, ci stiamo muovendo con i piedi di piombo per raggiungere risultati ancora più importanti. Almeno ci proviamo. Un bravo, poi, ad Andrea per essere riuscito a disputare una gara con la dovuta determinazione. Sono certo che per lui i risultati di una certa consistenza arriveranno più avanti”. Il resto della squadra, invece, sempre domenica scorsa, è stato di scena a Comiso dove è stata disputata una tappa di Coppa Sicilia. Nell’Xc Valle degli Iblei, questo il nome della manifestazione, buoni i risultati ottenuti dai bikers del sodalizio ragusano. In particolare, Lorenzo Occhipinti terzo tra gli Allievi, Gabriele Bellina Terra quarto tra gli Allievi, primo posto per Laura Melilli nell’Elite donne, Gioacchino Meli secondo nell’Elite master, terzo Giovanni Camillieri nell’M2 e quarto Gianmarco Mezzasalma sempre nell’M2. Primo posto, poi, per Giorgio Distefano nella categoria M5, quarto Carmelo Accetta nell’M4 e decimo Giovanni Gennaro nella categoria Junior.