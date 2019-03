Straordinario successo ieri sera a Modica con la compagnia teatrale fondata da Luca De Filippo. In scena “Questi fantasmi” del grande Edoardo De Filippo

Una magnifica serata di teatro d’autore al Teatro Garibaldi di Modica, grazie allo spettacolo “Questi Fantasmi”, portato in scena dalla storica compagnia di Teatro di Luca De Filippo, figlio di Eduardo, adesso diretta da Carolina Rosi. Una delle opere più importanti proprio del grande Eduardo De Filippo, ha incantato il pubblico del Teatro Garibaldi di Modica che con una standing ovation finale ha omaggiato gli attori in scena. Una serata, in sold out, che ha visto protagonista un cast di altissimo livello, che unisce diverse generazioni di attori, tra cui Gianfelice Imparato, nei panni del protagonista, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto e Massimo De Matteo. E anche: Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura e Andrea Cioffi. Alla guida della commedia il noto regista milanese Marco Tullio Giordana. A Modica si è conclusa la tournée italiana che ha visto la compagnia impegnata in oltre 200 repliche. Un altro successo, dunque, per la stagione di prosa 2018/2019 della Fondazione, con la direzione artistica del maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata. Intanto cresce l’attesa per i prossimi appuntamenti che vedranno protagoniste due commedie che fanno parte della sezione dedicata al teatro amatoriale della Fondazione: “Don Gesualdo e la Ballerina” di Santi Savarino e “Annata Ricca Massaru Cuntentu” di Nino Martoglio, in scena rispettivamente il 24 e il 31 marzo alle ore 18:30. Venerdì 5 aprile, alle ore 21:00, lo spettacolo “Il Figlio Maschio” della Compagnia Teatrale Brigata d’Arte Sicilia Teatro chiuderà la straordinaria stagione di prosa della Fondazione Teatro Garibaldi. Invece sabato 6 aprile ritorna al Teatro Garibaldi la grande musica dei Pink Floyd con lo spettacolo “The Wall” della band modicana Orbital Debris.

Per informazioni è possibile visitare la pagina www.fondazioneteatrogaribaldi.it oppure le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi o chiamare il numero 0932 946991.