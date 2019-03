Un piccolo attore di Modica nel film “Sara e Marti”, produzione Disney Channel Italia

In programmazione in 126 cinema italiani dal 14 Marzo 2019 “Sara e Marti – Il Film”, una produzione Disney Channel Italia. Il film è una commedia con Aurora Moroni e Chiara del Francia della durata di 90 minuti distribuito da The Walt Disney Company Italia, girato in magnifiche location nella Sicilia orientale che vede nel cast tra gli attori il piccolo modicano Leonardo Daniel Buscema, di appena 8 anni. Il piccolo attore frequenta la terza elementare dell’Istituto “Raffaele Poidomani”, plesso “Denaro Papa”. Nel film interpreta il ruolo di Tobia.