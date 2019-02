“Femmina”, il nuovo libro di Nausica Zocco

Ci troviamo nella Sicilia degli anni 30, ed una giovane donna anticonformista, rifiuta di “maritarsi” poiché non ama l’uomo che le hanno “portato in casa”.

Una storia in due atti che narra di un epoca di stenti e privazioni, dove come unica salvezza per il “gentil sesso”, per le Femmine per intenderci, era acconsentire ad un matrimonio “Combinato” come unica fortuna , un investimento per la vita, facendo tacere cuore ed emozioni.

Femmina è un grido alla ribellione, una sorta di liberazione ad una prigionia comandata, il coraggio che avrebbe dovuto, e che dovrebbe avere ogni donna!

“Donna Peppina è una donna siciliana che ventiquattr’ore prima del matrimonio nel 1935 dice di no al matrimonio combinato in un’epoca di stenti, sacrifici, miseria, dove preparare la dote era l’investimento per la vita, dove “maritarsi” con un uomo lavoratore onesto era la fortuna più grande per una ragazza in età di matrimonio. La storia è semplice, ma nella sua semplicità è meravigliosa: una donna rifiuta il matrimonio combinato perché non ama l’uomo “portato a casa” da altri parenti. È una storia in due atti che merita d’essere raccontata, in un tempo come quello attuale dove è più facile farsi condizionare che essere se stessi.”

Frutto di un progetto narrativo personale, FEMMINA, scritto in due atti , è la risultante di cio’ che potrebbe accadere e ciò che è accaduto, in una sorta di equilibrio ironico delle vite che si incontrano e sfiorano. Femmina vuol dirci che non serve solo il coraggio per seguire il cuore.

Fra un alternarsi di vicissitudini, la versatilità del testo, la libertà di interpretazioni, il capolavoro di Nausica Zocco , narra con una semplicità sorprendente e amorevole, il coraggio di Donna Peppina che rimanendo fedele a se stessa, scardina lucchetti, supera preconcetti e scombina i piani in un impensdabile Sicilia degli anni 30.

Intervistata l’autrice, con un sorriso che la contraddistingue , precisa:

-Quante donne Peppina ci sono al mondo, e quante vorrebbero esserlo, libere di esprimere la loro forza sensuale, forti ancora nel credere che un’altra vita è pur sempre possibile vivere.

Edito da LFA Publischer, disponibile in tutte le librerie, Femmina è un invito alla riflessione, al coraggio ed all’amore .

Dedicato a tutte le “Donne Peppine”, alle donne che seguono il cuore sempre e comunque, anche a costo di essere definite delle pazze. A tutte le femmine che vivono di istinti e di istanti, con anima ardente come il sole di Sicilia.

Alessia Sudano