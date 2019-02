Trasporto sostenibile: a Modica nove colonnine per le auto elettriche

Modica si apre sempre di più al trasporto elettrico. A seguito di un protocollo d’intesa tra l’Ente di Palazzo S.Domenico ed Enel Energia, in questi giorni sono in fase di installazione ben 9 colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici che saranno a disposizione degli automobilisti in tutto il territorio di Modica. Le colonnine si trovano in Viale Medaglie d’Oro, Corso Garibaldi, Via Tirella, Via Sacro Cuore, Piazzale Baden Powell, Piano Gesù, Piazza Ottaviano, Via Giovanni da Verrazzano, Piazzale Bruno. “Un ringraziamento ad Enel per averci scelto come sede del progetto pilota per la Sicilia che prevede l’installazione da parte del colosso energetico di nove “IdR” (Infrastrutture di Ricarica) sparse sul territorio modicano. Un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli: “EV Charging Stations”, ovvero “Pole Station”, “Box Station”, “Fast Recharge”, “Fast Recharge Plus”, “V2G Station”. Il Comune di Modica ha individuato le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, mettendo a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo delle IdR per veicoli elettici ed assicurando la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Enel. Siamo contenti di poter inaugurare questa nuova stagione legata al trasporto automobilistico a Modica. Dobbiamo necessariamente adeguarci agli standard europei anche perché le auto che hanno bisogno di tale colonnine sono sempre di più. Con Enel abbiamo trovato l’accordo per questi primi nove impianti ma non è affatto escluso che in futuro possano essere incrementati”