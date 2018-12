Una mappatura delle edicole votive di Ragusa. Malfa” Mi adopererò affinchè la Giunta possa attuare questo progetto”

La vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Maria Malfa, raccogliendo gli inviti provenienti da alcuni rappresentanti della cultura locale, si adopererà con l’amministrazione comunale e con il sindaco Cassì per far sì che possa essere redatta una mappatura inerente le edicole votive esistenti sul territorio comunale. “Siccome – spiega Malfa – si tratta di una proposta che, lanciata nei mesi scorsi, assume un significato pieno e ben preciso, sarebbe opportuno incaricare alcuni studiosi locali che potrebbero assolvere il compito in questione nella maniera migliore. E’ stato detto già molto sulle edicole votive presenti sul nostro territorio cittadino. Sappiamo che costituiscono una ricchezza che ci arriva dal passato e che dobbiamo cercare di salvaguardare e tutelare nella maniera migliore. Tra l’altro, esistono pochi esempi del genere in Sicilia e quindi avere a disposizione una mappatura ci consentirebbe di potere attivare un percorso dedicato tale da garantire delle ricadute specifiche in ambito culturale e turistico. Alcune sono opere di un certo valore artistico, altre non proprio perché irrimediabilmente deteriorate dal tempo. A ogni modo, vale la pena di catalogarle e di redigere un itinerario che ci consenta di immergerci in quelli che furono i tempi di una volta permettendoci di scoprire percorsi speciali all’interno della nostra terra e degli angoli più nascosti dei centri storici della nostra città, a Ragusa superiore, quindi, e a Ibla. Le edicole votive rappresentano l’espressione di un culto spontaneo ma radicato, di singoli o di gruppi di fedeli facenti capo a una via o a un quartiere. Sono sicura che il censimento e la contestuale mappatura ci consentirebbero di scoprire elementi nuovi riguardanti la nostra storia recente e meno recente”.