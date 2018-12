Comiso, studente aggredisce un ragazzo e poi colpisce anche l’insegnante che finisce in ospedale

Rimproverato da un insegnante perchè aveva aggredito un alunno più piccolo, un diciottenne comisano si scaglia anche contro il docente dopo avere chiesto “Ma tu chi sei?”. L’episodio risale allo scorso 4 dicembre. Il giovane violento avrebbe perso il controllo di se quando il professore aveva ribattuto “Andiamo dal preside”. In un primo momento il giovane sta andando verso l’ufficio del dirigente scolastico ma improvvisamente ha sferrato la sua rabbia coltro il prof e lo mena prendendolo a pugni in testa. Interviene un altro insegnante, che cerca di placare il giovane: pugni pure per lui! La scena viene ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interna, mentre altri tre docenti, e stavolta anche il preside intervengono.

Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Regina Margherita”, il professore è stato giudicato guaribile in sette giorni. Lo studente è stato espulso dalla scuola e querelato. La polizia ha acquisito testimonianze ed ha sequestrato le registrazione della videosorveglianza dell’Istituto.