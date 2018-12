Modica, shopping “Da donna a donna” gratuito per donne extracomunitarie

Si è tenuto a Modica il primo evento di beneficenza, promosso da Garaffa Abbigliamento, “Da donna a Donna”, grazie alla generosità delle sue affezionate clienti, che hanno risposto numerose all’appello del noto negozio di Via Vittorio Veneto mettendo a disposizione un grande quantitativo di capi, offerti in dono per le numerose donne provenienti da centri d’accoglienza e strutture ricettive. Garaffa ha aperto le sue porte per offrire alle donne in difficoltà non solo la possibilità di scegliere capi completamente gratuiti, ma soprattutto un’esperienza di “shopping” che possa almeno per un giorno alleggerire la loro condizione di difficoltà.

“Sappiamo che si tratta di una goccia nel mare” – hanno dichiarato i fratelli Garaffa – ma nel nostro piccolo abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa per rendere lieto questo periodo di feste anche e soprattutto per chi è più sfortunato”. D’altronde il Natale è il periodo dell’anno che più di tutti ci ricorda quant’è importante dare”.

Un’idea molto interessante che potrebbe servire a “pungolare” altri imprenditori a ripetere l’evento.