Prende avvio la rassegna di teatro dialettale organizzata dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Modica

Avrà inizio, tra qualche giorno, presso il Teatro Garibaldi di Modica, la 29° Rassegna di Teatro dialettale organizzata dalla Compagnia del Piccolo Teatro in collaborazione con La Coop. S. Antonio Abate, la Fondazione Teatro Garibaldi e il Comune di Modica.

La Rassegna si articola in quattro appuntamenti domenicali, tutti in orario pomeridiano, ovvero alle 17.30. Si inizia il 2 dicembre con la Compagnia del Piccolo Teatro di Modica, compagnia organizzatrice, che porta in scena “L’isola dei girasoli” di Alfia Leotta. Secondo appuntamento, domenica 23 dicembre alle ore 17:30 con “Sicilia mia”, opera di Federica Susini con Eduardo Saitta, produzioni “Si può fare” di Catania. Si prosegue a gennaio con domenica 13 gennaio, sempre 17.30, con lo spettacolo “Di chi è??!!” di Massimo Pantano con in scena C.A.S.T. Compagnia Amici Studio Teatro di Rosolini. Chiude la Compagnia del Piccolo Teatro, domenica 27 gennaio alle ore 17.30, con “Misera bella” di Peppino De Filippo. La Rassegna di Teatro dialettale nacque, nel 1989, con due propositi: offrire l’occasione al pubblico di trascorrere una serata lieta con una risata sana, senza volgarità o battute salaci e creare un contenitore in cui compagnie locali, modicane e non, potessero esibirsi. La manifestazione ha, anche quest’anno, il sostegno di sponsor privati. Per info e prenotazioni tel allo 0932- 946991