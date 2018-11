Colto da malore nella sua abitazione dove vive da solo, in Via Ruffino, nei pressi della centralissima Via Vittorio Veneto a Modica. Alcuni vicini, affacciati al balcone, avevano notato l’uomo, 86 anni, a terra e allora hanno allertato i vigili del fuoco. Questi giunti sul posto, hanno forzato un balcone e lo hanno trovato riverso al pavimento privo di forze. E’ arrivata l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale.

foto antonino giurdanella