A Modica il “II Evento Reading” collegato alla “II Edizione del Premio Europeo Clemente Rebora 2018-2019”

L’Associazione culturale “La Fenice”, con sede in Sardegna, ha scelto la città di Modica per la realizzazione del “II Evento Reading” collegato alla “II Edizione del Premio Europeo Clemente Rebora 2018-2019”, sul tema “Poesia e spiritualità per un secondo Rinascimento”, Premio che ha come membri di Giuria, i poeti Maurizio Soldini, Corrado Calabrò, Pierfranco Bruni, Iole Chessa Olivares, Elisabetta Bagli, Franco Di Carlo e il modicano Domenico Pisana.

“Sono lieto – dice quest’ultimo, presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica – della scelta fatta dall’Associazione la “Fenice”, dai suoi responsabili, Anna Maria Orrù e Angela Tramaloni, e dal Presidente del Premio Rebora, attore di teatro e docente di recitazione, Diego De Nadai, proprio a 50 anni dalla morte del Premio Nobel per la Letteratura, Salvatore Quasimodo”.

L’evento, che segue quello di apertura svoltosi il 13 ottobre a Cagliari, si terrà a Modica sabato 10 novembre, mattina e pomeriggio, presso l’Auditorium “Pietro Floridia” e si articolerà in un programma che vedrà, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e dell’assessore alla cultura, Maria Monisteri, numerosi poeti provenienti da varie parti (Grecia, Spagna, Romania, Giordania, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). Si discuterà di poesia di scrittori e critici letterari come Pierfranco Bruni, Franco Di Carlo, Sofia Skleida(Grecia) ed Elisabetta Bagli( Spagna).

“Sono, altresì, lieto della disponibilità mostrata da diversi Dirigenti scolastici e docenti di Istituti Superiori della città di Modica a coinvolgere una rappresentanza di studenti in questa esperienza culturale e formativa”.

L’evento è aperto a poeti e scrittori dell’area degli Iblei e dintorni, la partecipazione è estesa a tutta la città, alle associazioni culturali e soprattutto a quanti credono nella poesia e alla sua funzione nella società contemporanea. Dopo Modica, le tappe successive degli eventi del Premio Rebora toccheranno le città di Montesarchio(Campania), Firenze, Madrid e Roma.